كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مقتل نائب القنصل التركي ومجموعة من الدبلوماسيين بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد صهيب الفهداوي، مراسل قناة الغد في أربيل، ، بأنباء عن احتمالية إصابة ومقتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق، موضحًا أن أن الحادث جاء باقتحام أحد المسلحين لأحد المطاعم القريبة من القنصلية التركية واطلاقه النار على بعض الدبلوماسيين العاملين بالقنصلية أثناء تواجدهم بالمطعم.

وأوضح الفهداوي، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية أن الأنباء الأولية تفيد بوفاة ثلاثة من الدبلوماسيين وأن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من الجانب التركي أو من الحكومة الكردية، وأنه من المحتمل أن يكون نائب القنصل التركي ضمن الضحايا، مشيرًا إلى أنباء واردة إليه بتواجد القنصل العام التركي بالمطعم، وأنه بخير ولم يتعرض لأذى.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية متواجدة بمكان الحادث، وأن الدوريات الأمنية قامت بتطويق المنطقة المحيطة بالكامل، ومازالت التحقيقات جارية في القضية وسوف يتم التحفظ على الموجودين بالمكان، متابعًا أن أصابع الاتهام في هذه الحادثة تتوجه نحو حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية الذي يتواجد في مناطق من كردستان خاصة المناطق الشمالية المحاذية لتركية، وذلك للصراع المستمر بينه وبين الجيش التركي وقيامه بالعديد من العمليات العسكرية والاغتيال ضد الجيش التركي في مناطق الحدود.