كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو لفرنسا: يجب تصنيف "حزب الله" كتنظيم إرهابي فورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لرئيس الوزراء على "تويتر" قال نتنياهو خلال اللقاء: "من المهم للغاية أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخرا وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".

وأضاف نتنياهو: "حزب الله هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في الشرق الأوسط وفي العالم وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية". مضيفاً: "لذلك أهم شيء هو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي ويجب القيام بذلك فورا".