كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقطع السبل بملايين الأشخاص بسبب فيضانات الهند.. ومخاوف بشأن إمدادات الغذاء والمياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، إن ملايين الأشخاص تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات في شمال شرق الهند مع تنامي المخاوف بشأن إمدادات الغذاء والمياه، رغم أن تأثير الأمطار الموسمية المبكرة والرياح بدأ يتراجع.

وتشرد أكثر من 4.7 مليون شخصاً في ولاية آسام المزروعة بالشاي، مع وجود الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من الإمدادات الغذائية الأكثر ضآلة والمياه القذرة.

وقالت أناميكا داس، وهي أم في مخيم أمتولا للإغاثة في منطقة لكيمبور في آسام: "لقد كنا نعيش الآن على الأرز المسلوق منذ ما يقرب من سبعة أيام"، مضيفة أنها كانت تواجه صعوبة في إرضاع طفلها الرضيع.

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وكانت ولاية اسام الجزء الأكثر تضررا من الهند، كما اجتاحت الفيضانات نيبال وبنجلاديش المجاورتان، ولقى 153 شخصاً على الأقل مصرعهم في الهند ونيبال وبنجلاديش، كما شهدت أجزاء من باكستان فيضانات.

وقال سوبهاس بانيا، الذي كان يحمي أيضًا في امتولا، إن السلطات لم توفر مياه الشرب، وأضاف "لقد اضطررنا إلى شرب الماء الموحل".

وعادة ما تستمر الأمطار في شمال الهند من أوائل يونيو إلى أكتوبر، مع أسوأ فيضانات عادة في وقت لاحق من هذا الموسم.

وغمرت الفيضانات آسام في كثير من الأحيان عندما يجتاح نهر براهمابوترا، الذي يتدفق من جبال الهيمالايا عبر شمال شرق الهند وبنجلاديش، على ضفافه.