كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقول أنها سترسل وفدا إلى العراق إن استدعى الأمر ذلك تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت فضائية "العربية عاجل" إن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يقول أن بلاده نتواصل مع السلطات في بغداد وأربيل، بخصوص حادث الهجوم المسلح، وسنرسل وفدا إلى العراق إن استدعى الأمر ذلك.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.
وأضاف البيان "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".