تركيا تقول أنها سترسل وفدا إلى العراق إن استدعى الأمر ذلك تركيا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".