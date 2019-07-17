كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتعاش الاقتصاد الأردني بعد نمو الاحتياطي النقدي 5% في النصف الأول من 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مازن أرشيد، المحلل الاقتصادي، إن إلى الأن لم يتم ذكر الأسباب الحقيقية لنمو الاحتياطي النقدي 5%، لافتًا إلى أن النشاط الاقتصادي للدولة هو المتحكم بصعود وهبوط الاحتياطي النقدي.

وأضاف أرشيد، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا بالواردات السياحية وتدفق العملات الأجنبية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن أسعار النفط سجلت ارتفاعات خلال هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الصادرات الأردنية سجلت ارتفاع مما يضع تأثيرًا إيجابيا على الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة الأردنية تواجه تحدي لتقليل الفجوة بين حجم الصادرات والواردات.

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يذكر أنه كشفت بيانات البنك المركزي الأردني نمو احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي خمسة بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد في نهاية يونيو نحو 12.1 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ نمو تحويلات المغتربين والقطاع السياحي والاستثمار الأجنبي.