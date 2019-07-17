اقتحام سيارة لمنزل طيني يتسبب قي مصرع ستيني داخل غرفته

لقي ستيني مصرعه على الفور، فيما تعرضت زوجته لإصابات خطيرة، أمس الثلاثاء، بعدما اقتحمت سيارة منزلهما الطيني في جماعة بوقرة نواحي وزان.

وأفادت مصادر محلية أن أسباب الحادث تعود إلى السرعة، التي كانت تسير بها السيارة، ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة على المقود، واصطدامه بالمنزل المشيد بـ”الطين ”.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادثة تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالبيت، ومصرع الشيخ تحت عجلات السيارة، بينما جرى نقل زوجته المصابة في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي في مدينة وزان.

وانتقلت السلطات المحلية إلى مكان الحادث، فور تلقيها الخبر مرفقة بعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات.