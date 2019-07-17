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هأعلن فريق فيتا كلوب الكونغولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن هروب أربعة من لاعبيه الأساسيين إلى المغرب خلال الأيام الماضية.
وأكد الفريق الكونغولي في بيان له، نُشر عبر الصفحة الرسمية الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللاعبين الأربعة مازالوا يمتلكون عقودا احترافية مع فيتا كلوب.
وكشف البيان نفسه، عن أسماء الرباعي الفار إلى المغرب، وهم بادو بوبونغا، ونيلسون مانغانغا، ثم فرانسيس كازادي، ويانيك بانغالا.
وأشار فيتا كلوب، أن إدارة الفريق اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، حتى يتسنى للأندية الراغبة في التعاقد مع لاعبيه الهاربين إلى المغرب، احترام القوانين المعمول بها والمحددة وفق الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، في عملية انتقالات اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. فيتا كلوب الكونغولي يعلن هروب أربعة لاعبيه إلى المغرب ويقرر اللجوء إلى “الفيفا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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