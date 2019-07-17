سفيان كركاش يقترب من التوقيع للوداد

اقترب سفيان كركاش الذي جاور مولودية وجدة الموسم الماضي، من التوقيع في كشوفات نادي الوداد الرياضي.

ومن المنتظر أن يعقد سعيد الناصيري، رئيس الفريق الأحمر اجتماعا مع كركاش في الساعات القليلة القادمة، في أفق التوصل لاتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب الشاب إلى الفريق البيضاوي.

وحظي صاحب 20 عاما، باهتمام مجموعة من الأندية الوطنية على غرار الوداد والرجاء البيضاويين، والجيش الملكي، بعد الموسم الجيد الذي ظهر به مع مولودية وجدة.

وكان عزيز كركاش مدرب المولودية السابق، ووالد سفيان، أكد في وقت سابق أن ابنه لن يستمر مع سندباد الشرق، وسيوقع لأحد أندية البطولة الاحترافية، التي أبدت رغبتها في ضمه خاصة قطبي العاصمة الاقتصادية للمملكة، الوداد أوالرجاء.