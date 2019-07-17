الزنيتي يلتحق بمعسكر الرجاء في أكادير

انضم أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى معسكر الفريق الإعدادي بمدينة أكادير.

ويعود سبب تأخر الزنيتي في الالتحاق بتداريب الفريق إلى مرافقته بعثة المنتخب الوطني، المشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، التي سيسدل الستار عليها الجمعة القادم.

واستفاد حامي عرين الرجاء من عطلة إستثنائية منحها له الطاقم التقني للفريق، عقب عودته من الديار المصرية، قبل 10 أيام.

ويواصل بطل كأس السوبر الإفريقي استعداداته للموسم الجديد بعاصمة سوس، حيث خاض لقاءا وديا أمام أولذهام الإنجليزي الأحد الماضي، وانتهى بخسارة الرجاء بهدف نظيف، علما أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين أمام أحد أندية الهواة، وأولمبيك خريبكة، قبل التوجه إلى طنجة للمشاركة في دوري ودي ينظمه الاتحاد المحلي.