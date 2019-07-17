انضم أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى معسكر الفريق الإعدادي بمدينة أكادير.
ويعود سبب تأخر الزنيتي في الالتحاق بتداريب الفريق إلى مرافقته بعثة المنتخب الوطني، المشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، التي سيسدل الستار عليها الجمعة القادم.
واستفاد حامي عرين الرجاء من عطلة إستثنائية منحها له الطاقم التقني للفريق، عقب عودته من الديار المصرية، قبل 10 أيام.
ويواصل بطل كأس السوبر الإفريقي استعداداته للموسم الجديد بعاصمة سوس، حيث خاض لقاءا وديا أمام أولذهام الإنجليزي الأحد الماضي، وانتهى بخسارة الرجاء بهدف نظيف، علما أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين أمام أحد أندية الهواة، وأولمبيك خريبكة، قبل التوجه إلى طنجة للمشاركة في دوري ودي ينظمه الاتحاد المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزنيتي يلتحق بمعسكر الرجاء في أكادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.