أتلتيكو يستهدف خطف هدف ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، أن هناك منافسة مدريدية شرسة من أجل الظفر بخدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن أتلتيكو مدريد دخل على خط المفاوضات بشأن ضم الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، والذي يعد من أهداف ريال مدريد.

ويطمح الأتلتي إلى ضم إريكسن، بعد رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.

ورغم تعاقد أتلتيكو مدريد مع البرتغالي جواو فيليكس، لكن الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس، يتطلع إلى ضم عنصر مميز آخر في مركز لاعب الوسط المهاجم.

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وينوي سيميوني، الاستغناء هذا الصيف عن الثنائي نيكولا كالينيتش وأنخيل كوريا، واستغلال أموالهما في التعاقد مع صفقات مميزة.

وفي حال عدم نجاح الأتلتي في ضم إريكسن، فإنه سيحاول استهداف ضم الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد هو أكبر المهتمين بضم النجم الدنماركي هذا الصيف، خاصة إذا فشل الميرنغي في إبرام صفقة الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.