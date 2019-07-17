تقارير: شرطان مقابل انتقال مودريتش إلى ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن هناك شرطان مقابل انتقال نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، إلى صفوف آيه سي ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن اجتماع مسؤولي ميلان مع فلادو ليميتش وكيل مودريتش، أمس الثلاثاء، لم يشهد أي مفاوضات، ولكن كان هدفه الحصول على معلومات بشأن مدى إمكانية إتمام الصفقة.

ويسعى ميلان إلى فهم موقف لوكا مودريتش داخل قلعة "سانتياغو برنابيو" في البداية، قبل تحديد مدى إمكانية التقدم لخطوات أخرى في الصفقة.

Advertisements

وأشارت الشبكة إلى أن لوكا سينتقل إلى ميلان بشرطين، الأول أن يقوم ريال مدريد بصنع ثورة في خط وسط الفريق، وبناء عليها يتم عرض مودريتش للبيع بسعر غير باهظ.

أما الشرط الثاني، يدور حول موافقة النجم الكرواتي على التضحية بجزء من راتبه البالغ 12.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ورغم أن العلاقة جيدة بين مودريتش ومواطنه زفونيمير بوبان مدير منظومة الكرة في ميلان، فإنها لن تكون كافية لحسم الصفقة، ويعود الأمر إلى موقف ريال مدريد ونوايا اللاعب بشأن مستقبله.