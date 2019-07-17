قائممقام القائم يعلن توقيع عقد مع شركة عالمية لتأهيل محطتين لتوليد الكهرباء

أعلن قائممقام القائم احمد الدليمي، الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة عالمية لتأهيل محطتين لتوليد الكهرباء. وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم توقيع عقد تأهيل محطة عكاز الكهربائيه وتأهيل محطة ٤٠٠ مع شركة صدى النجوم باسناد شركةGU الأمريكية". وأضاف أنه "سيتم تأهيل محطتي التوليد والتي سوف تنتج قدرة ١٢٥ ميغا لكل محطة"، مبيناً أن "فترة التأهيل والانجاز ستكون سنة واحدة فقط من تاريخ المباشرة".





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