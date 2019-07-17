الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع داخل بستان في ميسان

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل بستان في محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اخماد حادث حريق اندلع داخل بستان للنخيل بمساحة 8 دونمات ضمن منطقة المخازن في محافظة ميسان".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.