محافظ نينوى يعلن الاتفاق على إعادة جميع مفصولي شرطة المحافظة

أعلن محافظ نينوى منصور مرعيد، الاربعاء، عن اتفاقه مع وزارتي الداخلية والمالية على إعادة جميع مفصولي شرطة المحافظة.تفاق على إعادة جميع مفصولي شرطة نينوى وقال مرعيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم الاتفاق مع وزير الداخلية ووكيل وزير المالية في الاجتماع الذي جرى في الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم أمس على إعادة جميع مفصولي شرطة نينوى من الشرطة المحلية وحماية المنشآت والكهرباء ومنتسبي دوائر الجنسية والجوازات والمتبقين من شرطة المرور".



وأضاف مرعيد، تم الاتفاق ايضا على أن "تتم مباشرتهم وتسليمهم رواتبهم في مدة أقصاها ١ / ٩ / ٢٠١٩"، مؤكدا بالقول "سنستمر براقبة تنفيذ هذه الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في الوقت المحدد".

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