الحشرات أسلحة بيلوجية فتاكة قيد التحقيق!

وسيتعين على المراجعة تقييم نطاق التجربة، و"ما إذا كان تم إطلاق القراد أو أي حشرات أخرى تم الاستعانة بها في البحوث خارج المختبر، عن طريق الصدفة أو بقصد التجربة".
وداء "لايم" مرض معد يصيب أجهزة عدة في الجسم، وهو ناجم عن بكتيريا حلزونية تعرف باسم "بوريليا بورغدورفيري" تنتقل لجسم الإنسان بواسطة القراد المصاب، وقد يتسبب في الشلل الجزئي أو آلام المفاصل.
وبحسب الصحيفة، تمت الموافقة على التعديل، وأضيف إلى مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، لكن ينتظر المراجعة أيضا من مجلس الشيوخ.
وقال سميث إن التعديل مستوحى من "عدد من الكتب والمقالات التي تشير إلى أنه تم إجراء أبحاث مهمة في منشآت حكومية أميركية، لتحويل القراد والحشرات الأخرى إلى أسلحة بيولوجية".
وفي مايو الماضي، صدر كتاب نشره كريس نيوبي الكاتب العلمي بجامعة "ستانفورد" الذي كان يعاني داء "لايم" سابقا، وأثار أسئلة حول أصل المرض الذي يصيب 400 ألف أميركي كل عام.
ويستشهد كتاب "العض.. التاريخ السري لداء لايم والأسلحة البيولوجية" بالمكتشف ويلي بورغدورفر، الذي لاحظ أعراض الطفيل الناقل للمرض، قائلا إن هذا الوباء كان نتاج تجربة عسكرية خاطئة.
وعمل بورغدورفر، الذي توفي عام 2014، كباحث في الأسلحة البيولوجية في الجيش الأميركي، وقال إنه كُلف مهمة تربية البراغيث والقراد والبعوض والحشرات الأخرى الماصة للدماء، وحقنها بالفيروسات التي تسبب الأمراض البشرية.
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