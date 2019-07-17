الحكيم يتصل بنظيره التركي ويؤكد: العمل الإجرامي لن يؤثر في طبيعة العلاقات

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة تركيا مولود جاويش أوغلو، فيما قدّم تعازيه بمقتل الدبلوماسيّ التركيّ في محافظة أربيل".

وشدَّد الحكيم خلال الاتصال، على أنّ "وزارة الخارجيّة تُنسّق مع السلطات العراقـيّة المعنيّة بالتحقيق في الحادث؛ لغرض الوُقوف على أسبابه، ومعرفة مُلابَساته"، مؤكداً أنّ "هذا العمل الإجراميّ لن يُؤثر في حجم، وطبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وإنـَّما يزيد الجانبين إصراراً على تدعيمها أكثر خدمة لتطلعات الشعبين الصديقين".