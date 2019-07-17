أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، اتصالاً بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، فيما أكد أن العمل الإجرامي لن يؤثر في طبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة.
وشدَّد الحكيم خلال الاتصال، على أنّ "وزارة الخارجيّة تُنسّق مع السلطات العراقـيّة المعنيّة بالتحقيق في الحادث؛ لغرض الوُقوف على أسبابه، ومعرفة مُلابَساته"، مؤكداً أنّ "هذا العمل الإجراميّ لن يُؤثر في حجم، وطبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وإنـَّما يزيد الجانبين إصراراً على تدعيمها أكثر خدمة لتطلعات الشعبين الصديقين".
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية، مقتل الدبلوماسي التركي وأحد مرافقيه العراقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يتصل بنظيره التركي ويؤكد: العمل الإجرامي لن يؤثر في طبيعة العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.