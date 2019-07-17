واحدة في البصرة واخرى في طشقند.. العراق يوافق على مواجهة اوزبكستان مرتين

وتقدم الاتحاد الاوزبكي، خلال اليومين الماضيين، بطلب الى نظيره العراقي من اجل اقامة مباراتين وديتين خلال شهر أيلول المقبل.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، رد على طلب الاتحاد الاوزبكي من اجل اقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين خلال ايلول المقبل".



واوضح أن "الاتحاد وافق على اقامة المباراتين، حيث ستقام احداها في العراق وتحديداً بالبصرة والاخرى في العاصمة الاوزبكية طشقند"، مبيناً ان "المباراتين ستقامان للفترة بعد الخامس من ايلول المقبل وهو موعد مواجهة البحرين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا بالصين".

يذكر أن قرعة مونديال قطر وكأس آسيا، اوقعت اسود الرافدين في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

