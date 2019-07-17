- 1/2
- 2/2
2019-07-17 | 17:41
1,615 مشاهدة
اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقته على طلب نظيره الاوزبكي باقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين خلال شهر أيلول المقبل.
وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، رد على طلب الاتحاد الاوزبكي من اجل اقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين خلال ايلول المقبل".
واوضح أن "الاتحاد وافق على اقامة المباراتين، حيث ستقام احداها في العراق وتحديداً بالبصرة والاخرى في العاصمة الاوزبكية طشقند"، مبيناً ان "المباراتين ستقامان للفترة بعد الخامس من ايلول المقبل وهو موعد مواجهة البحرين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا بالصين".
يذكر أن قرعة مونديال قطر وكأس آسيا، اوقعت اسود الرافدين في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.
كانت هذه تفاصيل خبر واحدة في البصرة واخرى في طشقند.. العراق يوافق على مواجهة اوزبكستان مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.