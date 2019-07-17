تعاقدات بالجملة.. القيثارة الخضراء تضم كوكبة من نجوم منتخب الناشئين

أبرمت الهيئة الأدارية لنادي الشرطة الرياضي، اجراءات التعاقد مع كوكبة من نجوم وشبان القيثارة ممن تألقوا وحققوا لقب دوري الاشبال مع القيثارة الخضراء هذا الموسم وكذلك التألق الأخير لهم مع منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة غرب اسيا ليدفع بأدارة الأخضر ضمان مستقبل فريقها الكروي من خلال ابرام الصفقات وتوقيع اللاعبين على عقد مع النادي لمدة 5 سنوات .

وذكر الأمين المالي لنادي الشرطة، عدي الربيعي في بيان، أن "ادارته وبتخطيط دقيق استطاعت، تقديم الدعم لفريقها الفتي ومدربهم الكابتن علي محمد من خلال دوري الأشبال في الموسم المنصرم الذي حقق من خلالهِ ابناء القيثارة لقب الدوري عن جدارة واستحقاق مما دفع بمدرب منتخبنا الوطني للناشئين عماد محمد بالاعتماد الاكبر على هذه الكوكبة من النجوم في بطولة غرب اسيا للناشئين الاخيرة ليعاودوا التألق ويقدموا أنفسهم بشكل لافت، مما سمح لنا التحرك سريعاً والتأمين على اولادنا بالتوقيع الطويل معهم لضمان مستقبل الكرة الخضراء ليكونوا النواة الحقيقية لنادينا في المستقبل القريب".



وتم التعاقد مع كل من اللاعبين أموري فيصل مطشر وعلي تركي عباس وأيمن محمود أحمد و عباس رسول مهدي و محمد علي عادل وضرغام أحمد عطية وموسى سالم عادل وحسن عماد جارالله بحضور أولياء امورهم ليواصل نادي الشرطة صناعة النجوم والمواهب في كل موسم وتتواصل معها عزف وألحان القيثارة بكافة ألعابها وليرتبط الماضي العتيد بالحاضر الزهيد ومستقبل منتظر لامع ومضيء.

