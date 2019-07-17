مقتل 3 دبلوماسيين أتراك في هجوم مسلح بأربيل العراقية

قتل نائب القنصل العام التركي في أربيل ومرافقان له، الأربعاء، في حادث إطلاق نار بإقليم كردستان شمالي العراق.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الدبلوماسيين الأتراك تعرضوا لإطلاق نار مباشر من أسلحة كاتمة للصوت داخل مطعم في أربيل، وإن القتلى عددهم ثلاثة على الأقل بينهم نائب القنصل التركي حقان قاره تشاي‎.

وقال شهود عيان إنه بمجرد دخول الدبلوماسيين الأتراك، أسرع مسلحان يرتديان ثياباً مدنية بإطلاق النار عليهم مباشرة.

وذكرت تقارير تركية أن منفذي العملية على الأغلب من عناصر حزب العمال الكردستاني إلا أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

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وفي أول تعليق لها على الحادث، قالت الخارجية التركية في بيان "قتل موظف في القنصلية التركية في أربيل، نتيجة هجوم مسلح شنيع تعرض له أثناء وجوده خارج مبنى القنصلية العامة. ونواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية للعثور على مرتكبي الهجوم بسرعة".

وتشن تركيا منذ 27 مايو/أيار الماضي عملية عسكرية على مرحلتين، أطلقت عليها "المخلب" و"المخلب 2" بمنطقة هاكورك في شمال العراق، ضد حزب العمال الكردستاني.

وأعلنت تركيا انطلاق "المخلب-2"، الجمعة الماضي، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة "الكوماندوز"، لاستهداف مخابئ وتحصينات ومغارات للعمال الكردستاني.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركي هذا الأسبوع، فإن 143 كردياً قتلوا في العملية العسكرية.

هذا وتعتبر بغداد الخطوات التركية اعتداء صريحاً على سيادتها، ودعت أنقرة لاحترام علاقات حسن الجوار والكف عن انتهاك أراضيها.