القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير خارجية السعودية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في مدينة جدة، الأربعاء.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، السفير الإماراتي لدى السعودية، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر العساف وقرقاش يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.