العساف وقرقاش يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير خارجية السعودية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في مدينة جدة، الأربعاء.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، السفير الإماراتي لدى السعودية، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.