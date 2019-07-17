المحكمة الدولية تأمر باكستان بإعادة النظر في حكم بإعدام هندي أدين بالتجسس

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محكمة العدل الدولية أظهرت وثيقة للمحكمة الدولية اليوم الأربعاء أن المحكمة أمرت باكستان بإعادة النظر في حكم بالإعدام صدر في 2017 بحق قائد سابق بالبحرية الهندية أدين بالتجسس. وكانت الهند طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة والمعروفة رسميا باسم محكمة العدل الدولية التدخل في القضية قائلة إن القائد السابق الذي يدعى قولبهوشان سودهير جادهاف لم يحظ بمحاكمة عادلة ومنعت باكستان تقديم المساعدة الدبلوماسية له.

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