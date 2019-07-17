الان تتابع سجن قطب تجارة مخدرات مكسيكي مدى الحياة في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 5:38 م, 17 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 حكم قاض أمريكي في نيويورك، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على يواقيم “إل تشابو” جوزمان قطب تجارة المخدرات المكسيكي بعد إدانته بممارسة تهريب المخدرات على مدى عقود.

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