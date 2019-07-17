شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترفض مزاعم إيران حول إنقاذ السفينة «رياح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عواصم) ومع تنامي خطر التصعيد في الخليج العربي، حثت اتحادات ملاحية شركات الشحن التجاري على تجنب استخدام حراس أمن مسلحين في مناطق حساسة كمضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية. وقال جافين لوك مدير العمليات بشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، إنه تم نشر من 80 إلى 120 مستشاراً غير مسلح على السفن التي تمر عبر الخليج ومضيق هرمز. وقال لوك:«جاءت إلينا بالفعل سفن مسجلة في الشرق الأوسط طلباً لتقديم فرق من المستشارين». وقال جيري نورثوود رئيس مجلس إدارة شركة (ماست) للأمن، إن شركته توفر حراساً غير مسلحين للذهاب للخليج. وتابع: «من المهم للسفن التي تعبر مضيق هرمز أن تتعرف مبكراً على السفن الإيرانية وتبلغ السلطات عن رؤيتها وأن توضح للسفينة المقتربة أنها رصدتها».

ومع تنامي خطر التصعيد في الخليج العربي، حثت اتحادات ملاحية شركات الشحن التجاري على تجنب استخدام حراس أمن مسلحين في مناطق حساسة كمضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية. وقال جافين لوك مدير العمليات بشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، إنه تم نشر من 80 إلى 120 مستشاراً غير مسلح على السفن التي تمر عبر الخليج ومضيق هرمز. وقال لوك:«جاءت إلينا بالفعل سفن مسجلة في الشرق الأوسط طلباً لتقديم فرق من المستشارين». وقال جيري نورثوود رئيس مجلس إدارة شركة (ماست) للأمن، إن شركته توفر حراساً غير مسلحين للذهاب للخليج. وتابع: «من المهم للسفن التي تعبر مضيق هرمز أن تتعرف مبكراً على السفن الإيرانية وتبلغ السلطات عن رؤيتها وأن توضح للسفينة المقتربة أنها رصدتها».

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