شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تقتل 20 جندياً أفغانياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول) قال مسؤولون في الحكومة الأفغانية اليوم (الأربعاء) إن عناصر حركة طالبان المتشددة قتلوا 20 جندياً على الأقل في اشتباكات اندلعت الليلة الماضية، عندما حاولت القوات إلقاء القبض على قيادي كبير في الحركة.



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