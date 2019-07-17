اعتبر امين سر كتلة "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنهم "يحاولون تغطية فسادهم ولا اصلاحيتهم بالتهجم السخيف على معارضة ​القوات​ وتكتل الجمهورية القوية على موازنتهم التحاصصية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي كرم: يحاولون تغطية فسادهم بالتهجم السخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.