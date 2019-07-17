بلال تقي الدين: قرار وزير العمل بشأن العمالة الاجنبية متسرع

رأى رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​ أن "قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ متسرع وأن من حق ​وزارة العمل​ أن تضع مصالح العامل ال​لبنان​ي فوق كل الاعتبارات ولكن أن ينسى وزير العمل فجاة أن الفلسطينيين اللإجئين في لبنان يتواجدون في مخيماتهم منذ سبعين عاماً على الأقل والتعامل معهم بهذه القسوة غير المعهودة امر مرفوض ،وفي مثل هذا التوقيت الذي يقف لبنان وحكومته ورئيسه وغالبية النواب ضد ​صفقة القرن​ في موقف وطني مشرف ".

وفي بيان له، لفت تقي الدين إلى أن "حملات التحريض ضد الفلسطينيين والسوريين مرفوضة والأجراءات القاسية لتجويع هؤلاء وحرمانهم من لقمة العيش تطور خطير جداً في ظرف اقتصادي صعب "، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات التي تطبقها وزارة العمل ضد السوريين والفلسطينيين تأخذ لبنان إلى مشروع فتنة داخلية ويجب تجميد هذا القرار لما فيه مصلحة لبنان وأمنه واستقراره ".