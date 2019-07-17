المجلس التنفيذي لأوجيرو دعا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية غدا

دعا المجلس التنفيذي للنقابة العامة لموظفي أوجيرو "جميع العاملين في الهيئة من مستخدمين ومتعاقدين ومياومين وملحقين، إلى المشاركة الكثيفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنفذ يوم غد الخميس عند العاشرة صباحا في ​ساحة الشهداء​ بوسط ​بيروت​، تزامنا مع انعقاد الجلسة الأخيرة لإقرار ​الموازنة​، تأكيدا على حقنا في تحييد بند الرواتب من أي تخفيضات، كما المحافظة على استمرار عمل الهيئة".

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