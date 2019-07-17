ميغان ماركل "تشتكي" من الحياة الملكية الصعبة!

دبي - بواسطة محمد فارس © WPA Pool / Pool

أعربت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، عن أسفها لأنها واجهت صعوبات بعد زواجها من الأمير البريطاني هاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حضرا يوم الأحد 14 يوليو الجاري العرض الأول لفيلم "الملك الأسد"، والتقيا مجموعة من الممثلين الذين أدوا أصوات الشخصيات في الفيلم الجديد ومنهم المغني فاريل ويليامز المشارك بتسجيل الموسيقى التصويرية للفيلم.

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وقال ويليامز للدوقة: "إنني سعيد للغاية بزواجكما. الحب أمر مدهش ورائع". وأكد أيضا، أن زواج ميغان وهاري له أهمية خاصة في هذا الوقت.

وأضاف:" أردت فقط أن أخبركما عن مدى أهمية زواجكما للكثيرين منا. بكل جد نحن نحييكم".

وأجابت ماركل المغني قائلة: "شكرا لك. لكن هذا لا يجعل الأمر سهلا".

المصدر: ديلي ميرور