ميغان ماركل "تشتكي" من الحياة الملكية الصعبة!

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أعربت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، عن أسفها لأنها واجهت صعوبات بعد زواجها من الأمير البريطاني هاري.
وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حضرا يوم الأحد 14 يوليو الجاري العرض الأول لفيلم "الملك الأسد"، والتقيا مجموعة من الممثلين الذين أدوا أصوات الشخصيات في الفيلم الجديد ومنهم المغني فاريل ويليامز المشارك بتسجيل الموسيقى التصويرية للفيلم.
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وقال ويليامز للدوقة: "إنني سعيد للغاية بزواجكما. الحب أمر مدهش ورائع". وأكد أيضا، أن زواج ميغان وهاري له أهمية خاصة في هذا الوقت.
وأضاف:" أردت فقط أن أخبركما عن مدى أهمية زواجكما للكثيرين منا. بكل جد نحن نحييكم".
وأجابت ماركل المغني قائلة: "شكرا لك. لكن هذا لا يجعل الأمر سهلا".
المصدر: ديلي ميرور
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.