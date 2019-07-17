شكرا لقرائتكم خبر عن لأهالى النوبة.. تعرف على أماكن 32 مقرا مخصصة لتلقى طلبات رغبات التعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل مشكلة تعويضات النوبة، والجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة لحلها وقيامها بحصر المستحقين للتعويضات، وتلقى طلبات أهالى النوبة مستحقى التعويضات لصرفها لهم، سواء كانت فى صورة أموال أو مسكن أو أراضى، حددت اللجنة المختصة بقضية التعويضات، 32 مقرًا فى محافظة أسوان، لتلقى الطلبات، كالتالى:

ـ أولا: بالنسبة لتعويضات المساكن بـ10 وحدات تضامن اجتماعى بقرى النوبة التالية (بلانة، توشكى، عنيبة، نصر، المالكى، قورتة، كلابشة، الدكة، أبو هور، دهميت).

- ثانيا: بالنسبة لتعويضات الأراضى الزراعية بـ16 جمعية بالقرى التالية: (بلانة، أندان، قسطل، توماس وعافية، أبو سمبل، توشكى شرق، توشكى غرب، عنيبة، أرمنا، أبريم، الجنينة والشباك، نصر، الدكة، قورتة، دابود، كلابشة).

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- ثالثا: بالنسبة لتعويضات التقنين بعدد 5 مناطق وهى (الوحدة المحلية لمركز ومدية أسوان، حى جنوب، حى شرق، حى غرب، أمالك الدولة الخاصة بالمحمودية)، وهذه خاصة بتعويضات خزان أسوان بالنسبة لوضع اليد.

- رابعا: مقر جامعة أسوان بمدينة أسوان، وهو مقر عام لتلقى الطلبات لكل التعويضات.

ويوجد فى كل مقر دليل إرشادى للأراضى الزراعية، يوضح الطلبات والشروط وكل التفاصيل والإجراءات ويسهل للمتضررين كل شىء، ودليل إرشادى آخر للمساكن وشكلها وللوحدات السكنية من الداخل.