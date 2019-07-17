النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

افاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا عن خرق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وينفذ طلعات استكشافية بشكل دائري على علو مرتفع، فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء البقاعين الشرقي والغربي.

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