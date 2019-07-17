أكد عضو تكتل "لبنان القوي" االنائب آلان عون أنه "سيطرح موضوع اعطاء مهلة ستة أشهر لتقديم قطع الحساب على التصويت، والمجلس سيأخذ القرار"، مشيراً الى أن "الاصول أن نصوت على قطوعات حساب".
وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح آلان عون أن "ميدان دخول قطع حساب 2017 سيكون هناك تحفظ عليه، كون الحسابات لم تنتهي ولا نزال ننتظر الانتهاء من التدقيق".
وأشار الى أن "عضو التكتل شامل روكز له رأيه وهو حر به، ولديه هامش تعبير"، لافتاً الى "أننا نتعاطى مع وضع غير طبيعي"، لافتاً الى "اننا سنصوت مع الموازنة طبعا ولكن هذا لا يلغي النقاش فيها واجراء التعديلات".
وشدد آلان عون على "أننا لسنا ضد الموازنة، هناك بعض الامور وبعض الافكار، ولكن أحد في الحكومة يحتاج الى موازنة يختلف عمن هو خارج الحكومة ويكتفي بالتنظير".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: سنصوت مع الموزانة لان الحكومة تحتاج اليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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