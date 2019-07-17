هيئة العمل الفلسطيني واللجان الشعبية: استمرار الاضراب حتى تراجع وزارة العمل

أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والقوة المشتركة في منطقة صيدا ، بعد اجتماع طارئ اليوم، في قاعة مسجد "النور" في مخيم عين الحلوة، للوقوف على آخر المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بقرار وزارة العمل، استمرار "الاضراب والحراك الشعبي، حتى يتم تراجع وزارة العمل عن قرارها المجحف والظالم بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبين الاونروا في منطقة صيدا ب"عودة عمال النظافة إلى مزاولة عملهم، إضافة إلى فتح العيادات في المخيم ابتداء من يوم غد الخميس"، مشددين على "ضرورة مراعاة الحالات المرضية والمسافرين والطلاب وتسهيل دخولهم وخروجهم من كافة مداخل المخيم".
كما أكدوا على "سلمية هذا الحراك حتى تحقيق اهدافه وعلى عدم حرفه عن مساره في اعطاء الفلسطيني حقه في العمل"، مشددين على "الحرص على العلاقة الأخوية مع لبنان حكومة وشعبا، والحفاظ على أمن المخيم والجوار والحفاظ على افضل العلاقة مع الجيش اللبناني وكافة الاجهزة الامنية".
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