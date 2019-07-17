وزارة الصناعة تمهل مستثمري 9 مصانع لانتاج الباطون شهرين للالتزام بشروط الترخيص

أعلنت ​وزارة الصناعة​ عن "إصدار 9 تنبيهات لأصحاب ومستثمري تسعة مصانع لانتاج ​الباطون الجاهز​ ونشر الرخام والحجر الصخري في منطقة جزين العقارية، بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والبيئية الواردة في قرارات الترخيص بالاستثمار، مع ازالة المجابل القديمة غير الحائزة على التراخيص اذا وجدت، والالتزام بازالة ​النفايات الصلبة​ ونقلها الى مواقع مخصصة لها بعد الحصول على موافقة ​وزارة البيئة​ الخطية".

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن "التنبيهات جاءت بناء على المرسوم 5243 الخاص بتصنيف المؤسسات الصناعية، والمرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، والمرسوم 9765 الذي يحدد الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، وبناء على الكشف الميداني الذي قامت به لجنة الترخيص الصناعية في منطقة ​الجنوب​ وعلى توصيتها وعلى اقتراح مدير عام وزارة الصناعة وأعطي المعنيون مهلة شهرين لتنفيذ المطلوب منهم تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام وهذه هي أسماء المؤسسات ومستثمريها: وسام الياس الأسمر، ناجي طانيوس الحلو، شركة عون غروب ش.م.م، شركة كرم ستونز ش.م.م، جان وجرجس شربل، بهجت حجار وهدى فارس، ميلاد جرجس الأسمر، الياس صليبا الأسمر وعيد فارس عطية".

كما أصدرت وزارة الصناعة قرارا طلبت فيه من انطوان قرياقوس الذي يستثمر من دون ترخيص نظامي، مصنعا لانتاج أحجار الباطون في منطقة جزين العقارية - ​قضاء جزين​، ضرورة تسوية وضع مصنعه والتقدّم بطلب ترخيص في مهلة شهرين تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام.