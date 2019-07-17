مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بحث مع وفد من فعاليات صيدا خطط ومشاريع المؤسسة

أثنى مدير عام ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر، خلال استقباله وفداً من فعاليات ​مدينة صيدا​، على "جهود المجتمع الاهلي في المدينة لا سيما ما يتعلق منه بالشراكة مع المؤسسة في استكشاف المشاكل ومناقشة الحلول الممكنة والمتاحة"، منوهاً بـ"ـهمية انخراط اصحاب الاختصاصات العلمية في هذه الشراكة المثمرة".

وأكّد ضاهر للوفد أن "الدراسات ودفاتر الشروط المتعلقة باستبدال شبكة الاسبستوس قيد الانجاز تمهيدا للمباشرة بالأشغال اللازمة مؤكداً على موقف المؤسسة الممانع لانشاء اي محطة تكرير جديدة على الواجهة البحرية لمدينة صيدا حفاظاً على جماليتها من جهة وعلى بيئتها البحرية من جهة أخرى"، شارحاً "تصور المؤسسة القاضي بانشاء محطات تكرير ومعالجة في المناطق المرتفعة لتأمين مياه صالحة للاستخدام في الري و​الزراعة​ بالاضافة لإنشاء محطة تكرير في المنطقة الصناعية يمكن ربطها بخط قناة ري الـقاسمية مما يساهم في خفض ضغط استخدام ​مياه الشفة​ للري".

وعرض الوفد خلال اللقاء مجموعة من المطالب والهواجس التي تشغل بال المواطن في مدينة صيدا، لا سيما ما يتعلق منها بشبكة الاسبستوس القديمة وضرورة الاسراع في عملية استبدالها والتي كان مدير عام المؤسسة قد أعلن المباشرة بها، بالاضافة الى موضوع ​الصرف الصحي​ وانشاء محطة تكرير بديلة لمحطة سينيق.

وجرى خلال اللقاء عرض ونقاش لخطط ومشاريع المؤسسة التي تضمنتها استراتيجية 2020 – 2025 التي أعلن عنها ضاهر مؤخراً وما تضمنه من مشاريع حلول تؤمن مصادر مياه اضافية لمدينة صيدا، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات موسعة يتم خلالها مناقشة وعرض المشاكل والحلول الخاصة بقطاعي ​المياه​ والصرف الصحي في مدينة صيدا امام مختلف الشرائح الاجتماعية والناشطين والفعاليات.