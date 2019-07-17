لجنة دعم المقاومة طالبت وزير العمل بمراجعة الاجراءات المتخذة بحق اللاجئين الفلسطينيين

رأت لجنة دعم المقاومة في فلسطين برئاسة النائب السابق الحاج حسن حب الله، بأن قرار وزير العمل اللبناني بشان تنظيم العمالة الأجنبية للفلسطيني مخالف لمقررات لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ والقوانين والمراسيم الصادرة بهذا الشأن. وطالبت اللجنة، ​الحكومة اللبنانية​ و​مجلس النواب​ بمراجعة الإجراءات المتخذة من ​وزارة العمل​ اللبنانية من خلال وقفها وإفساح المجال أمام لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أنشأتها الدولة اللبنانية بالتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى إصدار مراسيم تشريعية خاصة ب​اللاجئين​ الفلسطينية في لبنان انطلاقاً من أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان مقيم ومولود وليس وافداً أو مغترباً أو أجنبياً مما يتطلب إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية لتوفير العيش الكريم لحين عودة ​الشعب الفلسطيني​ إلى فلسطين.

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