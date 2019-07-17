حفل تسلّم هبة مقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح الجيش

أقيم قبل ظهر اليوم في مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- الناقورة، حفل تسلّم هبة من السلطات الهولندية لمصلحة الجيش اللبناني، عبارة عن آليات وعتاد تأليل وقطع غيار لحافلات نوع Scania وقطع غيار لمكبس نفايات نوع Renault، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روجيه حلو ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد اليونيفيل اللواء Stephano Del Col، إلى جانب عدد من الضباط.
وفي الختام، وجّه العميد الركن حلو الشكر لقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على هذه الهبة، ثم قدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهوده في دعم الجيش والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
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