احتراق سيارة عند مفترق حلبا- الجومة يؤدي الى زحمة سير خانقة

شب حريق في سيارة "ب.ام. ف" مركونة عند جانب طريق عام حلبا - مفترق حلبا- الجومة. وأدى الحريق الى زحمة سير خانقة على الطريق المذكور لكونه الرئيسي الذي يصل حلبا بمنطقة الجومة.
وناشد الأهالي وصاحب السيارة عناصر المركز الإقليمي للدفاع المدني الحضور فورا لأن السيارة صارت مصدر خطر على المنازل المجاورة. وأدى الحريق الى تطاير أجزاء منها نحو المنازل.
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