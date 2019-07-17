سلامة: مصرف لبنان سيساهم بتخفيض عجز الموازنة عبر أدواته المالية

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث لـ"LBC" أنه "وإن كان لا اكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفضة، فإن مصرف لبنان سيساهم بتخفيض عجز ​الموازنة​ عبر أدوات مالية أخرى".

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