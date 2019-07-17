الرئيس عون عرض حاجات منطقتي كسروان وجبيل مع نوابها

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، نواب منطقتي ​كسروان​ وجبيل ​فريد هيكل الخازن​، ​شامل روكز​، ​نعمت افرام​، ​شوقي الدكاش​، ​روجيه عازار​، ​سيمون ابي رميا​ وزياد حواط، وعرض معهم حاجات منطقتي كسروان وجبيل ولاسيما منها تنفيذ القانون المتعلق بإنشاء محافظة كسروان جبيل الذي صدر عن مجلس النواب مؤخراً، لجهة تعيين محافظ لها وانشاء مصالح ودوائر فيها لمختلف الوزارات. كما تطرق البحث الى المشاريع الانمائية التي تنفذ في القضائين في الطرق ومحطات الصرف الصحي والمستديرات والبنى التحتية، فضلاً عن تطور العمل في توسيع مرفأ جونيه السياحي. وأكد الرئيس عون متابعته الوثيقة لحاجات كسروان وجبيل اسوة باهتمامه بالمناطق اللبنانية كافة، واعطى توجيهاته للجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشاريع المقررة وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.

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