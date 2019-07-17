رئيس البرلمان التركي: سنرد بأسرع وقت ممكن على الهجوم الغادر بأربيل

شدد رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب على أن "​تركيا​ سترد بأسرع وقت ممكن على الهجوم الغادر الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة ​أربيل​ العراقية".

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