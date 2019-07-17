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فتح 11 قضية جنائية بحق رئيس أوكرانيا السابق وأعضاء فريقه

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فتح مكتب التحقيقات الأوكراني 11 قضية جنائية بحق الرئيس الأوكراني السابق ​بيترو بوروشينكو​، وعدد من أعضاء فريقه.

وأكد مدير المكتب رومان تروبا في ​مؤتمر​ صحفي إنه "تم استدعاء بوروشينكو للاستجواب كشاهد في القضية حول التهرب الضريبي المحتمل وتبييض الأموال بمبلغ 300 مليون ​دولار​ أثناء عملية بيع مصنع أوكراني"، مشيراً الى أن "الرئيس السابق تجاهل هذا الاستدعاء. وبهذا الصدد من المتوقع أن يتم استدعاؤه للاستجواب للمرة الثانية".

من جانبه، أعلن محامي بوروشينكو إيغور غولوفان أن "بوروشينكو لم يتلق أي وثائق رسمية حول استدعائه للاستجواب، ولن يزور المحقق قبل ​الانتخابات​ البرلمانية القادمة، وذلك بسبب مشاركته في النشاط المتعلق بهذه الانتخابات".

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