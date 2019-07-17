المشاط لغريفيث: في ظل استمرار العدوان باليمن لا يوجد خيار سوى مواجهته

أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المَشّاط للمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث أن "في ظل استمرار العدوان لا يوجد خيار سوى مواجهته"، مشيرًا إلى "أننا سنستخدم كل ما هو متاح لدينا لضرب العدو في عمقه حتى إجباره على وقف عدوانه في البلاد".
ولفت المشاط إلى أن "سقفنا لا يزال كما هو ولم يتغير ويتمثل في وقف العدوان واحترام سيادة اليمن واستقلاله"، مشددًا على أن "الجيش اليمني واللجان نفذوا ما يعادل نصف التزامهم في اتفاق الحديدة من جانب واحد".
وبيّن أن "الجانب الآخر لم ينفذ ولو خطوة في اتفاق الحديدة تثبت أن لديه نوايا نحو السلام"، موضحًا أن "تنفيذنا الأحادي الجانب لإعادة الانتشار جاء في إطار حرصنا على السلام ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني. ومنذ بدء المفاوضات حول الملف الاقتصادي أقدم العدوان على خطوات وإجراءات ضاعفت من معاناة اليمنيين".
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