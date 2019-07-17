الشرطة تغلق مداخل ومخارج أربيل وتشدد الإجراءات الأمنية

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن "قوات الأمن في أربيل راجعت كاميرات المراقبة في مكان الحادث للتعرف على الجناة. كما أن الشرطة أغلقت مداخل ومخارج أربيل وشددت الإجراءات الأمنية".
وأعلنت مديرية أمن أربيل عن وفاة أحد المصابين في حادثة إطلاق النار متأثراً بجراحه.
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