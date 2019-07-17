الشرطة تغلق مداخل ومخارج أربيل وتشدد الإجراءات الأمنية

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن "​قوات الأمن​ في ​أربيل​ راجعت كاميرات المراقبة في مكان الحادث للتعرف على الجناة. كما أن ​الشرطة​ أغلقت مداخل ومخارج أربيل وشددت الإجراءات الأمنية".

وأعلنت مديرية أمن أربيل عن وفاة أحد المصابين في حادثة ​إطلاق النار​ متأثراً بجراحه.