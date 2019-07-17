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الشرطة تغلق مداخل ومخارج أربيل وتشدد الإجراءات الأمنية

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أفادت وسائل إعلام عراقية بأن "​قوات الأمن​ في ​أربيل​ راجعت كاميرات المراقبة في مكان الحادث للتعرف على الجناة. كما أن ​الشرطة​ أغلقت مداخل ومخارج أربيل وشددت الإجراءات الأمنية".

وأعلنت مديرية أمن أربيل عن وفاة أحد المصابين في حادثة ​إطلاق النار​ متأثراً بجراحه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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