سفير تركيا في العراق: سنتابع القضية حتى القبض على مرتكبي الهجوم البغيض

أكّد ​السفير التركي​ في ​العراق​ فاتح يلدز، تعقيباً على مقتل دبلوماسي تركي في ​إطلاق نار​ خلال هجوم ​أربيل​، "أننا سنتابع القضية حتى القبض على مرتكبي الهجوم البغيض".

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