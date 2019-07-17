أردوغان: اتصالاتنا مستمرة مع سلطات العراق لمعرفة مرتكبي هجوم أربيل

دان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في ​أربيل​"، مشددًا على أن "اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على مرتكبي الهجوم".

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