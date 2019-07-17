ريابكوف: واشنطن لم ترد على المقترحات الخاصة بمناقشة تمديد اتفاقية "ستارت"

أكّد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف "أننا لم نحرز أي تقدم بشأن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال مشاورات جنيف"، موضحًا أن "واشنطن لم ترد على المقترحات الخاصة بمناقشة تمديد اتفاقية "ستارت" ولم نسمع الإجابة على سؤال "ماذا بعد".
وشدد ريابكوف على أن "موسكو ترى في تقييد حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته إلى نيويورك أمراً سلبياً".
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