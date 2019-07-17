ريابكوف: واشنطن لم ترد على المقترحات الخاصة بمناقشة تمديد اتفاقية "ستارت"

أكّد نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي ريابكوف​ "أننا لم نحرز أي تقدم بشأن معاهدة الحد من ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى خلال مشاورات جنيف"، موضحًا أن "​واشنطن​ لم ترد على المقترحات الخاصة بمناقشة تمديد اتفاقية "ستارت" ولم نسمع الإجابة على سؤال "ماذا بعد".

وشدد ريابكوف على أن "​موسكو​ ترى في تقييد حركة وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أثناء زيارته إلى ​نيويورك​ أمراً سلبياً".