دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخارجية الأمريكية: لن نتسامح مع تهديدات إيران في مضيق هرمز

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أن إيران ليس أمامها أي خيار سوى التفاوض، وإلا ستظل العقوبات التي جرى فرضها مستمرة.

وقالت المتحدث باسم الأمريكية: «واشنطن لم تتلقَّ رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي، ونستطيع لوحدنا أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود».

وفي الشأن اللبناني، قالت أورتاجوس: «العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية- ميليشيات حزب الله- ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع، وهذا ما لن نتسامح معه». وشددت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان.

وفي توضيح لطبيعة الرد الأمريكي على اقتناء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، قالت أورتاجوس: إنَّ الرئيس دونالد ترامب أكّد أن أنقرة لن يكون بوسعها أن تحصل على مقاتلات «إف 35».

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وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، حتى تجلس مجددًا إلى طاولة المفاوضات وتتباحث بشأن اتفاق جديد.

وتأجَّج التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة؛ حيث سعت طهران إلى إرباك حركة الملاحة ردًا على حظر الولايات المتحدة لاستيراد النفط الإيراني، لكن أورتاجوس أكَّدت أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إنَّ بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن، لكن شريطة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي.