شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يجتمع بوزير الدفاع ويشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيداً بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
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