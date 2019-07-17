شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرازق الزنط يطالب بإصدار قانون العمل.. ويشيد بانخفاض معدل البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما أعلنته الحكومة عن وجود انخفاض ملحوظ فى نسب البطالة لتصل إلى 8.9% فى ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين، وأن المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.

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وقال "الزنط"، إن انخفاض نسبة البطالة أمر جيد ومبشر، ولابد من العمل على زيادة أعداد المشتغلين وتوفير فرص عمل فى المشروعات التى تنفذها الدولة، مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن مصر ستجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وأن الحد من البطالة أحد التحديات الكبيرة.

وطالب "الزنط"، بإصدار قانون العمل الجديد ليتضمن ضمانات للشباب تحفزهم للعمل فى القطاع الخاص، وتوفير مناخ آمن فى العمل، وأن يتوافق مع الاتفاقيات الدولية للعمل.