شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إمرأة تركيا الحديدية لأردوغان ورجاله: متى ستشبعون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة جانب من كلمة ميرال أكشنار رئيس حزب الخير التركى، الملقبة بالمرأة الحديدية داخل البرلمان التركى التى هاجمت فيها السياسات الاقتصادية للنظام التركى، ولمحت بتورط اردوغان ورجاله فى عمليات فساد.

وقالت ميرال:"الأسواق تعرف نسبة التضخم الحقيقية والمواطن الذى يفكر ألف مرة فى السوق ماذا يشترى بأمواله القليلة هو أيضا يعرف نسبة التضخم الحقيقية ".

وأضافت: "التضخم الذى خفضوه على الورق فقط لا ينخفض بأى شكل من الأشكال فى المتاجر وعند الفكهانى وفى السوق لقد زودوا رواتب المتقاعدين الذين يأخذون 1300 ليرة 65-70 ليرة..وما مبررهم..لقد انخفض التضخم وال70 ليرة تكفى ".

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وتابعت:"لقد فهمنا انتم ليس لديكم رحمة ولا ضمير ألا تخجلون ايضا".

وأضافت :"لقد جمعت السياسين القدامى مهما كان عددهم وعينتهم فى البنوك والمؤسسات وستعطى لهم رواتب 18 الف ليرة و20 الف ليرة وعندما تأتى للمتقاعدين تقول خد 70 ليرة لك.. عار عليك".

وتابعت: "من الواضح أن هؤلاء ولدوا وفى أفواههم ملاعق من فضة.. ما هذا الشغف بالاسراف الذى لديكم.. متى ستشبعون؟.. متى ستشكرون؟.. متى سترون حال الامة ؟".